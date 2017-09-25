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Росавиация устроила внеплановую проверку «ВИМ-Авиа»
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    Росавиация устроила внеплановую проверку «ВИМ-Авиа»

    14:21  25 Сентября 2017
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    Росавиациа устроила внеплановую проверку «ВИМ-Авиа»

    Москва, 25 сентября. Росавиация начала внеплановую проверку российской авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая на днях задержала десятки рейсов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

    «Росавиация проводит внеплановую проверку «ВИМ-Авиа», — сообщил он ТАСС.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура внесла представление руководителю Росавиации из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа» и задержек выплат зарплаты работникам данного перевозчика. В самой авиакомпании объяснили задержки ряда рейсов «спорами с хозяйствующими субъектами».

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    Автор: Борис Любимов
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