Росавиация устроила внеплановую проверку «ВИМ-Авиа»

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Москва, 25 сентября. Росавиация начала внеплановую проверку российской авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая на днях задержала десятки рейсов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

«Росавиация проводит внеплановую проверку «ВИМ-Авиа», — сообщил он ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Генпрокуратура внесла представление руководителю Росавиации из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа» и задержек выплат зарплаты работникам данного перевозчика. В самой авиакомпании объяснили задержки ряда рейсов «спорами с хозяйствующими субъектами».