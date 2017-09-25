Хомс: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ четыре района на востоке провинции

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Хомс, 25 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»1 четыре населенных пункта в восточной части Хомса.

Военный источник в Сирии сообщил, что сирийской армии при поддержке российской военной авиации удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ряд населенных пунктов на востоке провинции Хомс.

Отмечается, что игиловцы выбиты из поселений Аль-Сафавания, Аль-Мокарамия, Расм Сувейд и Раджм Аль-Шаре. Данные населенные пункты расположены к северо-востоку от города Джабб Аль-Джара.

1 Организация запрещена на территории РФ.