Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха
Весь мир
Хомс: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ четыре района на востоке провинции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хомс: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ четыре района на востоке провинции

    13:59  25 Сентября 2017
    467

    Хомс: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ четыре района на востоке провинции

    Хомс, 25 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от «Исламского государства»1 четыре населенных пункта в восточной части Хомса.

    Военный источник в Сирии сообщил, что сирийской армии при поддержке российской военной авиации удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ряд населенных пунктов на востоке провинции Хомс.

    Отмечается, что игиловцы выбиты из поселений Аль-Сафавания, Аль-Мокарамия, Расм Сувейд и Раджм Аль-Шаре. Данные населенные пункты расположены к северо-востоку от города Джабб Аль-Джара.

    Хомс: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ четыре района на востоке провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #хомс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100503

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29290

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42502

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22202

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8594
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        710
        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        13:19   25 Сентября 2017
        424
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        578
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        297