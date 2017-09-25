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Пострадавшие в драке на отдыхе в Турции туристы оказались самбистами
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    Пострадавшие в драке на отдыхе в Турции туристы оказались самбистами

    13:49  25 Сентября 2017
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    Пострадавшие в драке на отдыхе в Турции туристы оказались самбистами

    Анкара, 25 сентября. Уральские туристы, пострадавшие в массовой драке на одном из турецких курортов, профессионально занимаются борьбой.

    «Хлопнули с Толясиком турнир по борьбе. Повезло ему, что не в одном весе», — пишет один из пострадавших туристов на своей странице в социальной сети.

    Напомним, что массовая драка в турецком курорте Сиде произошла в ночь с 23 на 24 сентября. По словам пострадавшего 31-летнего уральца, вместе с компанией друзей он вышел на прогулку по пляжу, где встретил толпу местных жителей. Мужчины общались с русскими девушками.

    Мужчина предположил, что пятеро турецких парней приревновали российских туристов к девушкам. Из-за этого завязалась драка. К несчастью, у одного из турецких мужчин в кармане был нож.

    В ходе разборки уралец получил серьезные ножевые ранения и был госпитализирован. В больнице ему наложили 20 швов на руке и 10 на животе. Все остальные в компании отделались легкими ушибами.

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    Автор: Алексей Громов
    #турция #туристы #драка
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