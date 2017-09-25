Песков рассказал о проработке возможной встречи Путина с Мадуро в России

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Москва, 25 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность визита лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ в октябре и его встречу с Владимиром Путиным.

«Да, возможность такого визита прорабатывается, и также прорабатывается возможность проведения контактов двух президентов», — подтвердил представитель Кремля.

Напомним, сообщения о том, что визит Мадуро в Россию может может совпасть с Российской энергетической неделей, которая пройдет 3–7 октября, распространило накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.