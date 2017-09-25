Дешевый показной шантаж: эксперт оценил требование Польши о военных репарациях

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Варшава хочет вывести вопрос получения военных репараций с Германии на международные площадки. Об этом заявил председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Германия не откажет»

«Нет никаких юридических оснований, чтобы Германия могла нам отказать. Здесь нужно действовать последовательно, разделив все действия на этапы. Сейчас этап сейма (польский парламент, — Прим. ФАН), а значит, еще не этап официального выступления польского государства», — заявил Качиньский.

Он напомнил, что президент Анджей Дуда уже поднимал тему репараций в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По мнению Качиньского, вопрос о репарациях необходимо тщательно подготовить, сделать из него «проблему на международном уровне, а позже перейти к действиям более конкретным».

Глава польской партии отметил, что Варшава понесла не только человеческие, но и гигантские материальные потери во Второй мировой войне. Он отметил, что необходимо говорить о «тех поездах, полных награбленных произведений искусства, ценных предметов, а также вещей менее ценных, обычного имущества поляков».

Вопрос репараций

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что вопрос репараций, поднимаемый в последнее время Польшей, связан с попыткой шантажа негласного локомотива Евросоюза на фоне проблемы с мигрантами и безуспешных попыток задабривания Великобритании на пути к Brexit. Пытаясь показать свою значимость, поляки ухватились за тему репараций как за нечто реально достижимое. Правда, доводы не выдерживают никакой критики.

«Глава Минобороны Мацеревич говорит о том, что отказ Польской народной республики (ПНР, — Прим. ФАН) в свое время от репараций — проблема ПНР, которая, по его мнению, была советской колонией, и, дескать, современная Польша не имеет никакого отношения к Польше советской. Но в таком случае первым аргументом станет вопрос о территориальных приобретениях ПНР по итогам Второй мировой войны, которые унаследовала современная Польша. Рассказы польских историков и политиков о том, что это по факту была «выжженная земля» тем не менее не побуждают Польшу добровольно расстаться с этими территориями, восстановить историческую справедливость и уже после выводить на повестку дня вопрос о компенсациях», — добавил Артем Журко.

С другой стороны, заметил эксперт, желание требовать компенсаций от Германии вполне объяснимо. Вопрос о репарациях решался еще на Потсдамской конференции, где репарационные претензии Польши должны были удовлетворяться из части имущества Германии, которую получал Советский Союз. По оценкам некоторых историков, доля Польши из советской части репараций не превышала 15 процентов. Много это или мало, судить можно по-разному. Но к СССР и ее преемнику Российской Федерации поляки и ранее высказывали свои претензии. Правда, основной причиной в этом случае была некая «коммунистическая оккупация». Как известно, подобные потуги заканчивались ничем. Видимо, понимая всю бесперспективность обсуждения данного вопроса с российской стороной, требования настойчиво теперь перенаправляются к Германии.

«Чтобы там ни говорил Качиньский насчет отсутствия юридических оснований для отказа Германии от выплат, у Берлина на данный момент на руках есть все обосновани, как по послевоенным решениям, так и по современным договоренностям. Так, в частности, при вступлении в Евросоюз правительство Польши задабривало «европейскую семью» обещаниями и гарантиями разного рода, как это принято у новичков. И одной из таковых гарантий стал именно отказ от каких-либо требований Польши о выплатах в сторону Германии. Это еще раз подтверждает мысль о том, что в условиях нестабильности внутри Евросоюза Польша устраивает дешевый показной шантаж», — пояснил Артем Журко.

Эксперт не исключает того, что ради стабильности внутри Евросоюза, Германия может пойти на некоторые компенсации. Не прямые, конечно, а в виде каких-либо инвестиционных проектов, что во внутрипольском политикуме будет подаваться под соусом удовлетворения выставленных требований. Но даже последний вариант маловероятен. В последнее десятилетие Германия сделала все, чтобы вопрос с выплатами и компенсациями по Второй мировой войне, так и по Первой, был закрыт, в том числе и в юридической плоскости.

Как ранее писала Газета.ru, МИД Польши назвал «неоднозначным» вопрос о получении репараций от России.