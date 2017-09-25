Боевики ИГ назначили нового «главнокомандующего» из состава ССА

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Дейр эз-Зор, 25 сентября. Боевики «Исламского государства»1 выбрали «главнокомандующего», ранее воевавшего в «Свободной сирийской армии».

Источник в Сирии сообщил, что главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) назначили нового «главнокомандующего» игиловцев в провинции Дейр эз-Зор. Эмиром стал боевик, известный под именем Ахмад аль-Дахам. Отмечается, что ранее аль-Дахам возглавлял ряд подразделений оппозиционной «Свободной сирийской армии».

Источник подчеркнул, что в ходе боевых действий против джихадистов в провинции Дейр эз-Зор, были уничтожены глава службы безопасности «Халифата» и один из религиозных лидеров «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.