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Боевики ИГ назначили нового «главнокомандующего» из состава ССА
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    Боевики ИГ назначили нового «главнокомандующего» из состава ССА

    13:27  25 Сентября 2017  /обновлено: 13:38  25 Сентября 2017
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    Боевики ИГ назначили нового «главнокомандующего» из состава ССА

    Дейр эз-Зор, 25 сентября. Боевики «Исламского государства»1 выбрали «главнокомандующего», ранее воевавшего в «Свободной сирийской армии».

    Источник в Сирии сообщил, что главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) назначили нового «главнокомандующего» игиловцев в провинции Дейр эз-Зор. Эмиром стал боевик, известный под именем Ахмад аль-Дахам. Отмечается, что ранее аль-Дахам возглавлял ряд подразделений оппозиционной «Свободной сирийской армии».

    Источник подчеркнул, что в ходе боевых действий против джихадистов в провинции Дейр эз-Зор, были уничтожены глава службы безопасности «Халифата» и один из религиозных лидеров «Исламского государства».

    Боевики ИГ назначили нового «главнокомандующего» из состава ССА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #саа #дейр эз-зор
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