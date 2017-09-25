Песков прокомментировал слухи об отставках губернаторов

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Москва, 25 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможных отставках и назначениях в губернаторском корпусе.

«Мне нечего добавить к уже сказанному», — заявил Песков.

Ранее ряд российских СМИ сообщил о том, что на этой неделе могут пройти долгосрочные отставки губернаторов в российских регионах. В частности, перестановки могут произойти в Самарской, Новосибирской, Омской, Мурманской, Ивановской, Нижегородской областях. Кроме того, кадровые перемены могут затронуть Красноярский и Алтайский края, сообщали журналисты.