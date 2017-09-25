Путин даст оценку выборам в Германии после подведения итогов

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Москва, 25 сентября. В Кремле внимательно следят за информацией о выборах, которая поступает из Германии, однако президент Путин даст свою оценку по результатом выборов в бундестаг только после оглашения окончательных итогов. Такое заявление сделал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем за информацией, которая поступает из Германии. Президент, как будет формализована вся информация, даст оценку», — объявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что нет сомнений в том, что блок действующего канцлера Ангелы Меркель вновь победил на выборах. Россия будет «очень внимательно» наблюдать за тем, как происходит формирование правительства Германии, передает слова Пескова «Свободная пресса». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Германия остается крайне важным партнером для России с точки зрения торгового и инвестиционного сотрудничества.