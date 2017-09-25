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Samsung Galaxy S8 и S8+ резко подешевели в России
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    Samsung Galaxy S8 и S8+ резко подешевели в России

    13:46  25 Сентября 2017
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    Samsung Galaxy S8 и S8+ резко подешевели в России

    Москва, 25 сентября. Южнокорейская компания Samsung объявила о снижении цен на целый ряд своих мобильных устройств.

    Так, через официальный сайт можно приобрести флагманские смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ за 50 и 55 тыс. рублей. Модели Galaxy S7 и S7 edge можно приобрести за 35 и 43 тыс. рублей.

    Вероятно, решение снизить цены объясняется тем, что руководство Samsung поставило задачу отвлечь внимание на недавно представленный в Калифорнии смартфон компании Apple iPhone X, сообщает портал «Ньюинформ».

    Напомним, ранее эксперты объяснили, почему продажи iPhone 8 от Apple провалились по всему миру.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #samsung
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