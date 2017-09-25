Эрдоган заявил о намерении перекрыть поток нефти из северного Ирака

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Анкара, 25 сентября. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара рассматривает возможность введения санкций против Иракского Курдистана, где сейчас проходит референдум о независимости автономии.

По словам премьера, Турция примет решения в трех различных сферах — экономике, политике и военной. Йылдырым также указал на то, что референдум в Иракском Курдистане только усугубит нестабильность и царящий в регионе хаос.

В свою очередь, турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил перекрыть трубопровод, по которому нефть транспортируется нефть из северного Ирака. Не исключено, что данные меры могут быть связаны с референдумом.

«После этого давайте посмотрим, по каким каналам правительство северного Ирака будет поставлять свою нефть, или кому оно ее будет продавать», — отметил турецкий лидер.

Напомним, ранее в МИД Турции отметили, что страна не признает любые итоги референдума в Иракском Курдистане.