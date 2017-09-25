Он все-таки вернулся: итоги североамериканского турне Петра Порошенко

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После визита в США, на сессию Генеральной ассамблеи ООН, а затем в Канаду Петр Порошенко возвращается на Украину. Уже одно это можно считать его политической победой. Все ведь могло сложиться и иначе. Но сложилось вот так, триумфально. Хотя, что считать триумфом и победой…

Ярлык на княжение

Как говорят, за свою первую, шестиминутную встречу с Дональдом Трампом, которая состоялась 20 июня в Белом доме, киевский «президент» заплатил сущие копейки — 600 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за минуту. Плюс закупки пенсильванского угля и что-то там еще.

Тем не менее, несмотря на это, Михаил Саакашвили при поддержке Юлии Тимошенко, Валентина Наливайченко и батальона «Донбасс» прорвался через польско-украинскую границу во Львов и теперь, с подачи Курта Волкера, невозбранно разъезжает по «незалежной», грозя «шоколадному поросенку» новым импичментом. Цирк? А что сейчас там не цирк?

В какие деньги обошлась Порошенко новая, почти часовая встреча с 45-м президентом США в Нью-Йорке, пока неизвестно, но ясно, что «сумма прописью» окажется в десятки или даже в сотни раз выше. «Большой Дональд» — все-таки крупная «акула» американского бизнеса, и «профит» для него — святое дело, sine qua non.

И если Порошенко сразу после встречи с Трампом дал команду на судебное решение против Саакашвили, то, значит, посчитал, что с «Вашингтонским обкомом» договорился. Правда, разрешения «мочить галстукоеда» от того же Волкера пока не поступало, поэтому обошлись без ареста — одним признанием вины «батоно Мишико» в незаконном пересечении границы.

Тем не менее, какой-то «ярлык на княжение» в Киеве пан Петро все же получил. Вместе с отеческим рассказом мистера Трампа, как много США потеряли вследствие недавних атлантических ураганов, а также указанием «хорошенько позаботиться» о тех американских компаниях, которые намерены прийти на территорию «незалежной» и там работать.

Почему-то лично у меня есть подозрения, что это будут уже не Halliburton c Burisma старины Джозефа Байдена, а совсем другие люди. И «доить» нынешнего обитателя «дома с химерами» на Банковской улице они будут всерьез, быстро и насухо. Разумеется, параллельно используя его в «Большой игре» против России.

Расширение АТО

Все-таки визит американского посла Мари Йованович в Харьков, где она пропела осанну новому образовательному закону, фактически запрещающему обучение на русском языке, и запрет полетов гражданской авиации в Харьков, Днепропетровск и Запорожье, как и новая волна терактов в Донбассе, — это все не шутки, а обозначение новой, расширенной «зоны АТО».

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Так что в ближайшее время, сразу после прибытия на Украину команды трамповских инспекторов, можно ожидать какого-то резонансного «бабаха» на территории РФ с ярко выраженным «евромайданным» следом. Так, чтобы у России не оставалось иного выхода, кроме как ударить в ответ. Не по США — по Украине.

Вот тогда-то, в этот острый момент, Дональд Трамп и реализует резерв-актив с лейблом «Петр Порошенко» по максимально возможной, монопольной цене. Это же классика бизнеса: дешево купил — дорого продал. Так что прошедшую «на полях» 72-й сессии Генассамблеи ООН встречу двух президентов можно считать началом предпродажной подготовки одного другим.

Кто является потенциальным «покупателем», ясно заранее — конечно, это Россия, Кремль. А вот какую цену затребуют вашингтонские «продавцы» — большой вопрос. Разумеется, теперь они будут максимально жестким образом «накачивать» Порошенко в политическом плане, столь же жестко опустошая его в плане финансовом.

Ну, «американская помощь» — она всегда такая. Не верите — спросите Аугусто Пиночета. Или Фердинандо Маркоса. Или Мануэля Норьегу. Или любого из американских «сукиных сынов» по всему миру и во все времена… Но, похоже, инстинкт власти — обратная сторона инстинкта страха.

Волшебная тыква

Есть легенда, что в одном африканском племени вождя избирают на столько лет, сколько камней он сможет вытащить из калебаса — сухой выдолбленной изнутри тыквы с узким горлышком. И будущий вождь знает, что как только его срок закончится — его убьют и торжественно съедят всем племенем. Поэтому счастливец старается захватить камешков побольше — но тогда не может вытащить руку из этого калебаса. А вытаскивать надо — иначе руку отрубят и тоже съедят… В общем, куда ни кинь — всюду клин.

По другой версии той же легенды, таким способом ловят обезьян, помещая внутрь тяжелой тыквы какое-то поштучное лакомство. Обезьяна сует внутрь руку, хватает лакомство, а вытащить руку не может. И отпустить лакомство тоже не может — это выше ее сил. Так и сидит с рукой, засунутой в «волшебную» тыкву, пока за ней, болезной, не придут охотники.

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Роскошная, с президентскими вензелями, политическая «карета» Петра Порошенко буквально на наших глазах становится такой «тыквой».