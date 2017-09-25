Поклонская предложила Учителю позвать на «Матильду» Порошенко, Нуланд и Маккейна

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Москва, 25 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение режиссера «Матильды» Алексея Учителя пригласить на премьеру фильма членов Британской королевской семьи.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Поклонская посоветовала режиссеру выдать билеты на премьеру «Матильды» американскому дипломату Виктории Нуланд, сенатору Джону Маккейну и президенту Украины Петру Порошенко.

Поклонская также усомнилась в профессионализме Учителя.

«В продолжение добавлю, что с Вашими то уникальными способностями по расходованию огромного количества государственных денег — правильно, надо гордиться тем, что только Вы можете снимать нужную реплику за …61 дубль!», — цитирует слова депутата Ura.Ru.

Напомним, что российская премьера фильма «Матильда» запланирована на 26 октября. В ряде российских городов прошли предпремьерные показы скандальной картины, которые не обошлись без провокаций. В центре сюжета нового фильма Алексея Учителя роман императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской.