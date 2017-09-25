Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Власти ДНР озвучили условия обмена пленными с Киевом
Общество
Поклонская предложила Учителю позвать на «Матильду» Порошенко, Нуланд и Маккейна
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Поклонская предложила Учителю позвать на «Матильду» Порошенко, Нуланд и Маккейна

    17:34  25 Сентября 2017
    57

    Поклонская предложила Учителю позвать на «Матильду» Порошенко и Маккейна

    Москва, 25 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение режиссера «Матильды» Алексея Учителя пригласить на премьеру фильма членов Британской королевской семьи.

    На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Поклонская посоветовала режиссеру выдать билеты на премьеру «Матильды» американскому дипломату Виктории Нуланд, сенатору Джону Маккейну и президенту Украины Петру Порошенко.

    Поклонская также усомнилась в профессионализме Учителя.

    «В продолжение добавлю, что с Вашими то уникальными способностями по расходованию огромного количества государственных денег — правильно, надо гордиться тем, что только Вы можете снимать нужную реплику за …61 дубль!», — цитирует слова депутата Ura.Ru.

    Поклонская предложила Учителю позвать на «Матильду» Порошенко и Маккейна

    Напомним, что российская премьера фильма «Матильда» запланирована на 26 октября. В ряде российских городов прошли предпремьерные показы скандальной картины, которые не обошлись без провокаций. В центре сюжета нового фильма Алексея Учителя роман императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #поклонская #матильда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100821

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29307

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42532

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22265

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8617
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        33
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        1003
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        2945
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1084