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Новости Сирии
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Общество
Заподозренного в шпионаже украинца Сущенко оставили под стражей по решению Мосгорсуда
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    Заподозренного в шпионаже украинца Сущенко оставили под стражей по решению Мосгорсуда

    13:16  25 Сентября 2017
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    Заподозренного в шпионаже украинца Сущенко оставили под стражей по решению Мосгорсуда

    Москва, 25 сентября. Московский городской суд принял решение оставить под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, в отношении которого выдвинуты обвинения в шпионаже. По решению суда срок ареста была продлен на два месяца.

    «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Сущенко меры пресечения в виде ареста до 30 ноября», — сообщил ТАСС источник в Мосгорсуде. Аналогичную информацию распространил адвокат украинского журналиста Марк Фейгин.

    Заподозренного в шпионаже украинца Сущенко оставили под стражей по решению Мосгорсуда

    Напомним, Романа Сущенко обвиняют в ведении шпионажа на территории России. По данным ФСБ, журналист агентства «Укринформ» в Париже на самом деле является кадровым сотрудником разведывательного управления Минобороны Украины. В России он целенаправленно собирал информацию о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

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    Автор: Валентин Меликов
    #сущенко
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