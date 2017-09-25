Заподозренного в шпионаже украинца Сущенко оставили под стражей по решению Мосгорсуда

В Избранное

Москва, 25 сентября. Московский городской суд принял решение оставить под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, в отношении которого выдвинуты обвинения в шпионаже. По решению суда срок ареста была продлен на два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Сущенко меры пресечения в виде ареста до 30 ноября», — сообщил ТАСС источник в Мосгорсуде. Аналогичную информацию распространил адвокат украинского журналиста Марк Фейгин.

Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года. Защита будет обжаловать решение. pic.twitter.com/jOBrcNCD5i — Mark Feygin (@FeyginMark) September 25, 2017

Напомним, Романа Сущенко обвиняют в ведении шпионажа на территории России. По данным ФСБ, журналист агентства «Укринформ» в Париже на самом деле является кадровым сотрудником разведывательного управления Минобороны Украины. В России он целенаправленно собирал информацию о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.