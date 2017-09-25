Латакия: два человека погибли при ракетном обстреле боевиков

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Кардаха, 25 сентября. Боевики обстреляли город Кардаха из реактивных систем залпового огня, есть жертвы.

В западной части Сирии боевики подвергли ракетному обстрелу населенный пункт Кардаха, расположенный в 26 километрах к юго-востоку от города Латакия, сообщают местные источники. Этот город является родным для президента Сирийской арабской республики Башара Асада.

Отмечается, что в результате обстрела два человека погибли. Среди жертв есть женщина. Еще пять мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Источник отмечает, что накануне при обстреле исламистов пострадали два человека.