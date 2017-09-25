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Новости Сирии
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Латакия: два человека погибли при ракетном обстреле боевиков
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    Латакия: два человека погибли при ракетном обстреле боевиков

    13:08  25 Сентября 2017
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    Латакия: два человека погибли при ракетном обстреле боевиков

    Кардаха, 25 сентября. Боевики обстреляли город Кардаха из реактивных систем залпового огня, есть жертвы.

    В западной части Сирии боевики подвергли ракетному обстрелу населенный пункт Кардаха, расположенный в 26 километрах к юго-востоку от города Латакия, сообщают местные источники. Этот город является родным для президента Сирийской арабской республики Башара Асада.

    Отмечается, что в результате обстрела два человека погибли. Среди жертв есть женщина. Еще пять мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Источник отмечает, что накануне при обстреле исламистов пострадали два человека.

    Латакия: два человека погибли при ракетном обстреле боевиков

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #башар асад #латакия #кардаха
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