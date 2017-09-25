Дейр эз-Зор: смертники ИГ атаковали курдов на севере провинции

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Дейр эз-Зор, 25 сентября. Смертники «Исламского государства»1 атакуют позиции курдского ополчения.

Подконтрольное джихадистам информационное агентство сообщило о серии успешных атак, проведенных боевиками-смертниками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Игиловцы атаковали подразделения курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) на севере провинции Дейр эз-Зор.

Количество жертв от взрывов «джихад-мобилей» исламистов не сообщается. Курдское командование пока не подтвердило информацию об успешных атаках боевиков «Исламского государства».

#BREAKING:



Islamic State again conducted successful ambush attacks against the US backed SDF group in the Deir Ezzor province, pics: pic.twitter.com/gxivgifahW — SafawiHunter (@MorocanArab) September 24, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.