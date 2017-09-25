Названы страны, которые проще других выдают россиянам шенгенские визы

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Москва, 25 сентября. Визовые центры Греции, Италии, Франции, а также Чехии лучше всего работают на территории России. Об этом говорится в отчете Ассоциации туристических операторов России.

По имеющимся данным, указанные государства проще остальных выдают гражданам РФ многократные длительные шенгенские визы.

По словам главы департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group Анны Филатовской, стабильнее и оперативнее других работает представительство Франции.

Кроме того, отмечается Греция и Чехия.

Специалисты туристической области также обратили внимание на нестабильную работу определенных визовых центров, среди которых оказались португальские, словенские и венгерские.

Операторы заявили, что введенная в 2015 году процедура снятия отпечатков пальцев при получении визы сократила число туристов из регионов, которые хотят поехать в Европу.