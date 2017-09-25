Троллейбус нового поколения проходит тест-драйв в Волгограде

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Волгоград, 25 сентября. В Волгограде тестируют троллейбус нового поколения.

Инновационные троллейбусы ранее были испытаны в Южной Америке. Отмечается, что главной их особенностью является удлиненный автономный ход.

Как утверждают разработчики, троллейбус может пройти почти 30 километров без контакта с сетью. Кроме того, его двигатель с переменным током экономит до 35% электричества.

Вместимость троллейбуса составляет около 100 человек. Новая модель предназначена и для маломобильных групп пассажиров.

Ранее президент России Владимир Путин призвал глав российских регионов активнее принимать участие в развитие общественного транспорта.