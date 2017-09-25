Глава Приморья представил погибшего в Сирии генерала к высокой награде

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Уссурийск, 25 сентября. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Депутаты края и администрация города Уссурийска также выразили слова поддержки семье военнослужащего.

Как отмечает пресс-служба регионального парламента, российский генерал посмертно был представлен к высокой государственной награде.

«Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир», — отмечается в официальном заявлении приморских депутатов. По словам парламентариев, Асапов всегда приходил на помощь, когда в его родном крае происходила беда — тайфуны, разрушения, наводнения.

По словам главы Приморского края Владимира Миклушевского, гибель Валерия Аспова стала огромной потерей для всех. В первую очередь, для его семьи, друзей и сослуживцев. Российский генерал был патриотом и героем, который отдал свою жизнь за Родину, добавил губернатор.

Напомним, что генерал-лейтенант Асапов погиб при минометном обстреле боевиков в Сирии.