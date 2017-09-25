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Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Политика
В Совфеде посулили Германии «незавидное будущее» после победы Меркель
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    В Совфеде посулили Германии «незавидное будущее» после победы Меркель

    13:06  25 Сентября 2017
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    В Совфеде посулили Германии «незавидное будущее» после победы Меркель

    Москва, 25 сентября. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что особых изменений во время очередного срока канцлера ФРГ Ангелы Меркель не произойдет, о чем также говорит внутренняя конъюнктура Германии. Он назвал ситуацию в стране незавидной, поскольку особого прогресса в дальнейшем не будет.

    По словам Клинцевича, «внутренняя конъюнктура такова, что все, что в дальнейшем может развиваться в Германии — оно будет только ухудшаться». Он отметил, что сегоднящние взаимоотношения с Россией — «хоть какая-то соломинка, которая могла бы им поддержать Европу».

    Клинцевич добавил, что Европа в целом сильно «заигралась» с американцами, из-за чего упустила «все, что связано с внутреннем состоянием», передает телеканал «360».

    Напомним, сегодня руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему правая партия «Альтернатива для Германии» завоевала целых 94 места в германском парламенте.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #меркель #клинцевич #германия
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