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Россия будущего: эксперт рассказал, почему Госдума делает ставку на искусственный интеллект
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    Россия будущего: эксперт рассказал, почему Госдума делает ставку на искусственный интеллект

    14:57  25 Сентября 2017
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    Общество будущего: эксперт рассказал, почему Госдума делает ставку на искусственный интеллект

    В ближайшее время российский парламент начнет прорабатывать вопросы регулирования отношений человека и искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Работа с ИИ станет приоритетным направлением развития России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель лаборатории нейроинтеллекта и нейроморфных систем Курчатовского НБИК, научный сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, старший научный сотрудник НИИ НФ им. П.К.Анохина РАМН Михаил Бурцев.

    «Вопросы, связанные с искусственным интеллектом — это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке. И нам нужно смотреть на то, как развивается мир. Как вы понимаете, вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать. Это тема нашей повестки», — подчеркнул Володин.

    При этом председатель Государственной Думы отметил, что в своей работе народные избранники будут руководствоваться опытом других стран в поставленном вопросе.

    «Дело в том, что сейчас эта отрасль получила очень бурное развитие, что не может не радовать. В будущем, лет через пять-десять, фактически может быть сделан существенный вклад в экономику нашей страны. Это повышение эффективности очень многих процессов — экономических, политических, информационных и социальных. Будут появляться новые виды услуг, новые профессии, технологии и т.д. То есть это некоторый универсальный механизм, который будет как интернет для российского общества. Что он может дать? Да все что захочешь», — поясняет ситуацию эксперт.

    Общество будущего: эксперт рассказал, почему Госдума делает ставку на искусственный интеллект

    Создание и интеграция единого искусственного интеллекта в государственные структуры поможет чиновникам быстрее и эффективнее создавать новые социальные программы для россиян, разрабатывать и развивать российские цифровые технологии. Более того, очень много от создания ИИ приобретут различные частные компании и корпорации. Уже сейчас большая часть торгов на фондовом рынке ведется машинами, которые и являются примерами искусственного интеллекта. Кроме того, существуют примеры успешной диагностики заболеваний компьютерными системами. Нейросети прогнозируют пробки на дорогах и управляют светофорами.

    «Очень многие процессы могут быть автоматизированы: то же оформление документов, анализ данных рынка и т.д.. Компании смогут получить очень много различных способов оптимизировать свою деятельность, предлагать новые услуги населению. Чем лучше наша экономика развивается, тем лучше для общества. Работа с ИИ станет приоритетным направлением развития России — это хорошие новости», — заключил собеседник ФАН.

    Отметим, депутаты российского парламента не просто так решили заранее проработать правовой аспект взаимодействия человека и машины. Дело в том, что мировое ученое сообщество сходится в одном: развитие технологий окажет безусловное влияние на человечество, мировую экономику и отношения между людьми в будущем. В настоящее время все чаще можно услышать призывы обдумать этические принципы разработки искусственного интеллекта, удостоверившись в том, что ИИ развивается в безопасном для людей направлении.

    Президент России Владимир Путин

    Как напоминает «Газета.ru», президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Всероссийском открытом уроке 1 сентября заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.

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    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #госдума #володин #машины #искусственный интелект #ии #нейросеть #взимодействие
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