Щука Саакашвили, карась Порошенко: на какую позицию в Киеве метит экс-президент Грузии

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Михаил Саакашвили заявил о своем намерении «подвинуть» украинских министров и показать власти в Киеве, как надо устраивать протестные выступления. Напомним, что на 17 сентября в украинской столице запланировано несколько крупных митингов. На них бывший губернатор Одесской области, недавно вернувшийся на Украину, обещает выдвинуть свои требования власти. Пока — в ожидании часа Х — он собирает сторонников во Львове и других крупных городах Украины.

Сергей Слободчук, киевский политтехнолог и политолог, считает, что последние заявления Саакашвили показывают, что бывший губернатор нашел себе нового главного врага на Украине. Как ни странно, им оказался даже не президент страны Петр Порошенко, а его правая рука — премьер Владимир Гройсман.

«В принципе, обещание «подвинуть», то есть сместить, премьер-министра и Кабинет министров Украины — это интересный ход со стороны Саакашвили. Это показывает нам, что прямая атака на Порошенко сейчас невыгодна ни для самого экс-губернатора, ни для тех сил, которые за ним стоят», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При всем желании при нынешнем законодательстве Саакашвили не может баллотироваться в президенты Украины, даже если ему вернут паспорт. Он еще не прожил в стране необходимые 10 лет.

«Если сам он никак не может конвертировать свои протестные выступления в политический успех, раскачивая кресло под Порошенко, то, получается, что он работает на успех всех тех полузабытых политиков, которые пытаются прилипнуть к нему, как планктон к акуле или киту: на Тимошенко, Садового и прочих. Они могут участвовать в выборах президента, Саакашвили — «человек без паспорта», новый Михаил Самуэлевич Паниковский — нет», — поясняет Слободчук.

В то же время, если он решит вопрос с паспортом и гражданством, на пост премьер-министра Украины Саакашвили претендовать вполне может. Для этого ему, действительно, достаточно лишь «подвинуть» Владимира Гройсмана. Для сил, вернувших Саакашвили на Украину — иными словами для его зарубежных и заокеанских покровителей — также не выгодно смещать Порошенко руками Саакашвили прямо сейчас.

«Президент Украины и так находится в незавидном положении. Недаром сейчас Порошенко и его союзники начали не только активно договариваться с «Народным фронтом», но и собирать всех союзников, которых только могут собрать. Но союзников на Украине у Порошенко уже не так много. Потому зарубежным покровителям Саакашвили и не нужна сейчас прямая атака против украинского президента. При нынешней слабости позиций Порошенко они и так могут работать с ним по методу кнута и пряника», — продолжает Сергей Слободчук.

Саакашвили нужен Госдепу и другим поддерживающим его властным кругам США для того, чтобы заставить Порошенко еще больше волноваться и быть еще более покорным их воли.

«Как говорится, на то и щука в речке, чтобы карась не дремал. Щука в речке есть. Но это не значит, что кому-то надо, чтобы щука Саакашвили съел карася Порошенко уже прямо сейчас. Когда надо, деятельность Саакашвили будут активизировать. Когда надо — его будут успокаивать», — подводит итог Слободчук.

Самому Саакашвили не выгодно свергать Порошенко, потому что тогда он захватит президентское кресло для кого угодно, но не для себя самого. Зарубежным кураторам Саакашвили также выгоден слабый и испуганный президент, под чьими окнами в Киеве постоянно проходят митинги протеста, — от такого Порошенко, наконец, можно добиться проведения выгодной западному капиталу приватизации украинской госсобственности и распродажи сельскохозяйственных земель.

Сейчас Саакашвили, действительно, может удовлетвориться позицией премьера, резюмирует политолог.