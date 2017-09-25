Власти Турции пригрозили прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана‍

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Анкара, 25 сентября. Власти Турции раздумывают над введением санкций в отношении Иракского Курдистана, где проходит референдум о независимости. Об этом сообщил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

«Мы примем решения в трех различных сферах — экономике, политике и военной», — заявил премьер.

Йылдырым уточнил, что Турция может приостановить транзит нефти из Иракского Курдистана после проведения референдума, если центральное правительство Ирака направит Анкаре соответствующий запрос.

Ранее в МИД Турции подчеркнули, что страна не признает любые итоги референдума в Иракском Курдистане. Его исход не будет иметь законной силы для Турции, говорится в заявлении министерства.