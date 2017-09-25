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Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Политика
Власти Турции пригрозили прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана‍
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    Власти Турции пригрозили прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана‍

    12:54  25 Сентября 2017
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    Власти Турции пригрозили прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана‍

    Анкара, 25 сентября. Власти Турции раздумывают над введением санкций в отношении Иракского Курдистана, где проходит референдум о независимости. Об этом сообщил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

    «Мы примем решения в трех различных сферах  — экономике, политике и военной»,  — заявил премьер.

    Йылдырым уточнил, что Турция может приостановить транзит нефти из Иракского Курдистана после проведения референдума, если центральное правительство Ирака направит Анкаре соответствующий запрос.

    Власти Турции пригрозили прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана‍

    Ранее в МИД Турции подчеркнули, что страна не признает любые итоги референдума в Иракском Курдистане. Его исход не будет иметь законной силы для Турции, говорится в заявлении министерства.

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    Автор: Борис Любимов
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