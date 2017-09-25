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Политика
Глава немецкой партии «Левые» выступила за снятие санкций с России
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    Глава немецкой партии «Левые» выступила за снятие санкций с России

    13:37  25 Сентября 2017
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    Глава «Левых» выступила за снятие санкций с России

    Берлин, 25 сентября. Снятие антироссийских санкций остается четкой позицией «Левых», заявила глава партии Катя Кипинг.

    «Конечно, это четкая позиция нашей партии», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

    Глава «Левых» выступила за снятие санкций с России

    Напомним, что 24 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. По официальным данным, партии ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель получила 33% голосов (246 мест в парламенте). Однако это худший результат партийного альянса с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получила 20,5% голосов избирателей и 153 места в Бундестаге. Партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в немецкий парламент, получив 12,6% голосов. Таким образом, «Альтернатива» стала третьей силой в парламенте.

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    Автор: Дима Оленин
    #санкции #выборы #россия
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