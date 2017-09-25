Кокорина вызвали в сборную России впервые с ноября 2016 года

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Москва, 25 сентября. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против сборных Южной Кореи и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Тренерский штаб национальной команды определился со списком футболистов, которые вызваны для подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей и Ираном. Встреча с южнокорейской сборной состоится на московской «Арене ЦСКА» 7 октября, с иранской — на «Казань Арене» 10 октября. Подготовку к матчам российские спортсмены начнут 2 октября в Новогорске.

Расширенный состав команды Черчесова опубликован на сайте РФС. Он выглядит следующим образом:

Напомним, последний раз Кокорин играл за сборную 15 ноября 2016 года в матче против румын. В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» забил 12 голов в различных турнирах и возглавил гонку бомбардиров РФПЛ. Как передает «Свободная пресса», приглашение в сборную страну получили сразу семь игроков петербургского клуба.