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Стоимость барреля Brent обновила мартовский рекорд
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    Стоимость барреля Brent обновила мартовский рекорд

    12:34  25 Сентября 2017
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    Стоимость барреля Brent обновила мартовский рекорд

    Лондон, 25 сентября. Нефть эталонной марки Brent впервые с 1 марта подскочила в цене на торгах Лондонской биржи. 

    Как следует из данных электронных торгов, стоимость ноябрьских фьючерсов Brent выросла выросла на 0,33% и превысила отметку в 57 долларов, составив 57,05 долларов за баррель. 

    Фьючерсы на легкую нефть WTI с поставкой в ноябре потеряли 0,26%, упав до 50,53 доллара за баррель.

    Отметим, что утром черное золото слабо дешевеет после роста по итогам минувшей недели. Так, к 08.29 мск ноябрьские фьючерсы Brent к 8.29 мск торговались по 56,80 доллара за баррель, баррель WTI подешевел на 0,28% до 50,52  доллара. 

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    Автор: Алексей Громов
    #нефть #brent #торги #биржа
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