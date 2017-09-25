Стоимость барреля Brent обновила мартовский рекорд

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Лондон, 25 сентября. Нефть эталонной марки Brent впервые с 1 марта подскочила в цене на торгах Лондонской биржи.

Как следует из данных электронных торгов, стоимость ноябрьских фьючерсов Brent выросла выросла на 0,33% и превысила отметку в 57 долларов, составив 57,05 долларов за баррель.

Фьючерсы на легкую нефть WTI с поставкой в ноябре потеряли 0,26%, упав до 50,53 доллара за баррель.

Отметим, что утром черное золото слабо дешевеет после роста по итогам минувшей недели. Так, к 08.29 мск ноябрьские фьючерсы Brent к 8.29 мск торговались по 56,80 доллара за баррель, баррель WTI подешевел на 0,28% до 50,52 доллара.