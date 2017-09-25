Сирия: Россия, Турция и Иран начали согласование зоны деэскалации в Африне

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Москва, 25 сентября. Информационные агентства сообщают о том, что Россия, Турция и Иран начали работу над установлением новой зоны деэскалации в Сирии, которая будет создана в районе города Африн на севере провинции Алеппо. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Сейчас мы предпринимаем совместные шаги с Ираном и Россией, чтобы установить зону деэскалации в районе сирийского города Африн на севере страны», — объявил Йылдырым.

Напомним, в ходе проведенной турецкой армией на территории Сирии операции «Щит Евфрата» турецкие войска фактически установили контроль над северной частью провинции Алеппо, в том числе над городом Африн. Впоследствии турецкая армия неоднократно поддерживала лояльные группы сирийской оппозиции в ходе возникавших у них конфликтов с курдским ополчением.