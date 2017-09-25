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Ножницы со следами крови найдены возле тела убитого хоккеиста Толмачева
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    Ножницы со следами крови найдены возле тела убитого хоккеиста Толмачева

    12:30  25 Сентября 2017
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    Ножницы со следами крови найдены возле тела убитого хоккеиста Толмачева

    Москва, 25 сентября. Тело бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачева было найдено в квартире в Москве в минувшее воскресенье. 

    Ранее сообщалось, что тело известного хоккеиста пролежало в помещении полтора месяца. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, возле тела бывшего хоккеиста лежали кухонные ножницы со следами бурого цвета. По предварительной версии, дочь экс-спортсмена могла этими ножницами заколоть отца. 

    Напомним, ранее дочь Толмачева 1962 года рождения рассказала, что ее отец якобы находится на отдыхе за пределами России, но сотрудники полиции, прибывшие на место по просьбе родственников, почувствовали резкий трупный запах, исходящий из квартиры. 

    Ножницы со следами крови найдены возле тела убитого хоккеиста Толмачева

    При осмотре помещения полицейские нашли на диване накрытый брезентовой тканью труп Толмачева с гнилостными изменениями, а также множественными колото-резаными ранениями груди. 

    Позже подозреваемая Пантелеева созналась в том, что из-за возникших личных неприязненных отношений убила отца. Сотрудники полиции изъяли четыре кухонных ножа, ножницы со следами бурого цвета и другие предметы.

    По факту смерти Толмачева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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    Автор: Дана Балан
    #москва #убийство #толмачев
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