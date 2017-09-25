Туристы из Екатеринбурга пострадали в массовой драке в Турции

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Анкара, 25 сентября. Российских туристов жестоко избили на отдыхе в Турции. В результате житель Урала получил несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 сентября в курортном городе Сиде. По словам 31-летнего жителя Екатеринбурга, пострадавшего во время драки, в тот день большой компанией он с друзьями отправился на прогулку. В какой-то момент они встретили группу местных жителей.

«Стояло 5 турецких парней, они разговаривали с русскими девушками. Когда мы проходили мимо, услышали русскую речь, поздоровались. Насколько я понял, турки посчитали, что мы хотим увести их девушек», — цитирует Ura.Ru слова пострадавшего.

В итоге между мужчинами началась потасовка. У одного из турков имелся нож, которым он сразу же воспользовался. К счастью, никто из россиян серьезно не пострадал.

Однако туристов неприятно поразил тот факт, что турецкая полиция осталась равнодушной к произошедшему. Кроме того, руководство отеля попыталось их выселить.