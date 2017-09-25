Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

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Москва, 25 сентября. Генпрокуратура России внесла представление руководителю Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа» и задержек выплат заработной платы сотрудникам данной авиакомпании.

По словам официального представителя ГП Александра Куренного, представление об устранении нарушений воздушного законодательства при осуществлении контроля за деятельностью авиаперевозчиков с требованием дать оценку соответствия ООО «Авиакомпания «ВИМ Авиа» сертификационным требованиям внесено руководителю Росавиции, учитывая, что «бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании».

Напомним, ранее в «ВИМ-Авиа» объяснили задержки ряда рейсов «спорами с хозяйствующими субъектами», что спровоцировало временные трудности с расписанием. Речь шла о сезонном спаде пассажиропотока.