Сирия новости 25 сентября 12.30: пять мирных жителей Ракки погибло под ударами коалиции, 70 террористов ИГ сдались SDF в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 25 сентября. Под ударами ВВС международной коалиции в Ракке погибло пять мирных жителей, в Дейр эз-Зоре 70 террористов ИГ2 сдались SDF, в результате обстрела «Тахрир аш-Шам» в Латакии пострадало 12 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе.

«Исламское государство»: арестовало 10 семей, пытавшихся сбежать из Дейр эз-Зора, несет потери в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение в Латакии, пыталась арестовать командира «Файлак аш-Шам» в Алеппо.

«Файлак аш-Шам»: разминировала бомбу в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: потеряли 14 бойцов в Ракке, несут потери в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла удары по Ракке, в результате чего погибло пять мирных жителей.

Провинция Латакия

Один из местных источников в провинции Латакия сообщает в своем микроблоге в Twitter (@ahmadswyd1), что в результате обстрела боевиками радикальной оппозиции населенного пункта Аль-Кардаха было убито два мирных жителя, еще 10 гражданских лиц получили серьезные ранения. Напомним, боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» нанесли несколько ракетных ударов из РСЗО «Град» по жилым районам населенного пункта. Ранее местные СМИ сообщали, что жительница города получила серьезные ранения, когда один из снарядов разорвался вблизи ее дома.

Исламисты «Тахрир аш-Шам», базирующиеся на северных окраинах провинции Латакия, нередко наносят удары по мирным территориям региона, подконтрольным правительственной армии.

Провинция Алеппо

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» пытались арестовать одного из командиров группировки «Файлак аш-Шам» в деревне Абин Саман на западе провинции Алеппо. Almanar News сообщает, что лишение свободы члена «Файлак аш-Шам» предотвратили местные жители поселения, окружив боевиков коалиции, подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»4.

Также информационное агентство сообщает, что в поселении Кафар Таал боевики «Файлак аш-Шам» разминировали взрывное устройство, заложенное возле одной из местных школ.

Провинция Дейр эз-Зор

В северо-восточных пригородах Дейр эз-Зора около 70 террористов «Исламского государства» сдались боевикам Демократических сил Сирии (SDF), передает Almanar News. Также информационное агентство сообщает, что в противостоянии с радикальными исламистами на фронте деревни Аль-Кабар погибло несколько бойцов курдского ополчения. Кроме того, боестолкновения между SDF и террористами ИГ зафиксированы в районе поселения Аль-Сур.

Мирные жители восточной части провинции Дейр эз-Зор пытались покинуть подконтрольные «Исламскому государству» поселения. Однако исламисты ИГ задержали около 10 семей и заставили их вернуться на оккупированные территории. Об этом пишет информагентство Almanar News.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными «Исламскому государству». По данным Almanar News в столкновении с боевиками «свободной армии» в районе населенных пунктов Адван и Тель Аштара ликвидирована группа радикальных исламистов ИГ.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций антиправительственных радикальных формирований в районе поселения Ибтаа, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС продолжают наносить удары по позициям радикальных исламистов группировки «Тахрир аш-Шам». По данным Almanar News союзники бомбардируют укрепления боевиков «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревни Сарджа. Также авиаудары отмечаются в районе населенного пункта Банин.

Напомним, зона деэскалации, установленная недавно на территории провинции Идлиб не распространяется на группировки радикальных исламистов и, прежде всего, на сторонников «Ан-Нусры» и ИГИЛ1. Ранее командование российских ВС заявляло, что борьба с террористическими группировками на территории Сирии продолжится до их полного уничтожения.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются ожесточенные столкновения между SDF и «Исламским государством»3. По данным Almanar News, Демократические силы Сирии (SDF) потеряли 12 бойцов в противостоянии с радикальными исламистами в районах Аль-Амин и Аль-Хана. Еще двое бойцов курдских отрядов ополчения ранены в результате взрыва бомбы в деревне Аль-Шаркрак, расположенной в северном пригороде Ракки. Также информационное агентство сообщает, что в деревне Касрат Суру к югу от города Ракка два мирных жителя погибло, подорвавшись на мине, заложенной террористами ИГ.

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по жилым кварталам Ракки. Almanar News сообщает, что в результате авианалета сил альянса во главе с США погибло пять мирных жителей столицы региона.

Провинция Хасака

В результате взрыва бомбы, заложенной в окрестностях деревни Анад на юге провинции Хасака, погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Об этом пишет информационное агентство Almanar News.

Курдская милиция арестовала нескольких молодых людей из Дейр эз-Зора, пытавшихся пройти через контрольно-пропускной пункт в поселении Таль-Халаф. Almanar News пишет, что задержанные сирийцы были принудительно направлены в лагерь курдских военизированных формирований для прохождения обучения и дальнейшей мобилизации.

Ирак

Министр юстиции Ирака Хайдар аль-Замли заявил о казни 42 террористов «Исламского государства» в городе Аль-Насирия провинции Найнава. По данным информационного агентства Almanar News казненные боевики были доказано причастны к организации терактов и помощи в производстве самодельных взрывных устройств, а также «джихад-мобилей».

Бойцы отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили при прочесывании территорий провинции Салах эд-Дин склад боеприпасов «Исламского государства». Telegram-канал (@teamsmediawar_1) пишет, что в поселении Халявия ополченцы захватили хранилище террористов, в котором найдено большое количество оружия, снаряжения и материалов для производства взрывчатки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)