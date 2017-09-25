Лидера «Христианского государства» ранее судили за жестокое убийство и разбой

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Москва, 25 сентября. Лидер общественной организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин был ранее судим за жестокое убийство, разбой и подделку документов. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Уроженец Норильска Калинин был задержан 23 сентября в доме на Средней Калитниковской улице в Москве. Выяснилось, что задержанный ранее был судим по статьям 105 ч. 2 (Убийство с отягчающими обстоятельствами), 162 ч. 3 (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере) и 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). В 2002 году Норильский городской суд приговорил Калинина к восьми годам заключения.

Известно, что по месту фактического проживания лидера «Христианского государства» прошел обыск, при это ничего не изымалось.

Напомним, Таганский суд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября на основании совершения преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Лидера организации подозревают в угрозах российским кинотеатрам, где будет демонстрироваться фильм «Матильда».