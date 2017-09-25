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Новости Сирии
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Общество
Лидера «Христианского государства» ранее судили за жестокое убийство и разбой
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    Лидера «Христианского государства» ранее судили за жестокое убийство и разбой

    12:38  25 Сентября 2017
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    Лидера «Христианского государства» ранее судили за жестокое убийство и разбой

    Москва, 25 сентября. Лидер общественной организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин был ранее судим за жестокое убийство, разбой и подделку документов. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

    Уроженец Норильска Калинин был задержан 23 сентября в доме на Средней Калитниковской улице в Москве. Выяснилось, что задержанный ранее был судим по статьям 105 ч. 2 (Убийство с отягчающими обстоятельствами), 162 ч. 3 (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере) и 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). В 2002 году Норильский городской суд приговорил Калинина к восьми годам заключения.

    Известно, что по месту фактического проживания лидера «Христианского государства» прошел обыск, при это ничего не изымалось. 

    Лидера «Христианского государства» ранее судили за жестокое убийство и разбой

    Напомним, Таганский суд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября на основании совершения преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Лидера организации подозревают в угрозах российским кинотеатрам, где будет демонстрироваться фильм «Матильда».

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    Автор: Борис Любимов
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