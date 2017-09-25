Новости США: Трамп ограничил въезд гражданам восьми стран 

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США, 25 сентября. С середины октября гражданам восьми стран будет ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов; зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер — пошел по стопам Хиллари Клинтон, пользуясь личной почтой по работе; ураган «Мария» идет на Северную Каролину.

Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Запрет на въезд

С 18 октября большинству жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, республики Чад, и Северной Кореи будет запрещен въезд на территорию США, сообщает газета The New York Times.

Граждане Ирака и некоторые правительственные чиновники Венесуэлы также столкнуться с ограничениями или повышенным вниманием.

«Как президент, я должен действовать так, чтобы защитить безопасность и интересы Соединенных Штатов», — сказал президент США Дональд Трамп.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока правительства затронутых стран «не справятся с выявленными недостатками». Администрация президента заявила, что новая политика стала результатом долгих обсуждений, в которых участвовали чиновники из департамента внутренней безопасности, сотрудники Белого дома и других учреждений, занимающихся вопросами безопасности и границами государства.

Кушнер идет по стопам Хиллари

Советник и зять президента Джаред Кушнер десятки раз пользовался личной почтой, чтобы вести деловые переговоры, сообщает газета The Washington Post.

Впрочем, никакой секретной информации с личной почты он не отправлял. Всего лишь год назад семья Дональда Трампа обвиняла Хиллари Клинтон в использовании личной электронной почты для ведения бизнеса и государственных переговоров. Кушнер же пользовался личной почтой только для обмена новостями, незначительными комментариями на новости и обменом мнениями с другими должностными лицами администрации. Человек, просмотревший письма, сказал, что многие из них были переправлены на его рабочую почту, и ни одно письмо не содержало секретной информации.

Здравоохранение и финансирование

Новая версия законопроекта о медицинском обслуживании выделяет больше бюджетных средств штатам Аляска и Мэн, которые еще не решили, стоит ли голосовать за этот законопроект, сообщает газета The Washington Post.

Согласно новой редакции законопроекта, Аляска получит на три процента больше финансирования в период с 2020 по 2026 год, а Мэн получит на 43% больше. Представители сенаторов пока что не дали никаких комментариев.

Герой или нет?

Президент Трамп так и не извинился перед сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном после того, как сказал, что Маккейн — не герой войны, потому что его взяли в плен, сообщает Politico.

Маккейн пробыл в плену во Вьетнаме более пяти лет, после чего ему вручили награду, как герою. Он помнит об оскорблении, но говорит, что они с Трампом — очень разные люди, которым трудно понять друг друга. Тем не менее, Маккейн готов к переговорам с Трампом.

Трампа не хотят видеть в Великобритании

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что не стоит приглашать Трампа на официальный визит в Великобританию, сообщает агентство Reuters.

Садик Хан уверен, что взгляды Дональда Трампа на ислам слишком «невежественные», поэтому ему нечего делать в этой стране

Пенсия за счет студентов

Калифорнийский университет стал брать больше денег со студентов, но не для того, чтобы улучшить условия обучения, а для того, чтобы повысить пенсии преподавателям, сообщает издание Los Angeles Times.

В прошлом году более 54 тысяч ушедших на пенсию преподавателей получили выплаты в размере 100 тысяч долларов. Средняя пенсия для тех, кто проработал в университете 30 лет — 88 тысяч долларов. Оплачивают пенсии преподавателям, конечно же, студенты, которых ожидает повышение платы за учебу.

Осужденный выиграл дело против штата

Заключенный-астматик подал в суд на штат для того, чтобы запретить курение в тюрьме, сообщает Associated Press.

Он выиграл дело, что сэкономит штату крупную сумму. Примерно такое же количество денег раньше тратилось на лечение заключенных, больных раком. Мужчина, отбывающий наказание, пожаловался судье на то, что в его камеру постоянно подселяли курильщиков, хотя врач предписал ему держаться от них подальше. Ранее, в штате Миссури было запрещено курить в камерах, и для курения были созданы специальные зоны.

«Мария» идет на Северную Каролину

Ураган «Мария» набирает обороты и движется в сторону Северной Каролины, сообщает интернет-ресурс weather.com.

На данный момент «Мария» считается ураганом второй категории, но ожидается, что он принесет с собой значительные разрушения, она не будет не таким сильным ураганом, как «Ирма» или «Харви».