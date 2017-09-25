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Новости Сирии
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Сирия: Россия доставила в Алеппо стройматериалы и спецтехнику
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    Сирия: Россия доставила в Алеппо стройматериалы и спецтехнику

    12:03  25 Сентября 2017
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    Сирия: Россия доставила в Алеппо стройматериалы и спецтехнику

    Москва, 25 сентября. Стройматериалы и техника предназначены для восстановления разрушенной боевиками инфраструктуры сирийских городов.

    В военном ведомстве России сообщили, что в Сирийскую арабскую республику доставлено более четырех тысяч тонн строительных материалов и специальная техника для восстановления освобожденных от террористов населенных пунктов, включая крупнейший город страны Алеппо.

    Источник отмечает, что морским путем в Сирию отправлено оборудование и материалы, предназначенные для восстановления автомобильных трасс и железных дорог, линий электропередач, трубопроводов, системы связи, школ, больниц и других социально значимых объектов. Груз был доставлен в Сирию из порта Новороссийск.

    Сирия: Россия доставила в Алеппо стройматериалы и спецтехнику

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #техника #стройматериалы
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