Германия не сможет отказать Польше в выплате репараций — Качиньский

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Варшава, 25 сентября. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша вынесет вопрос получения военных репараций с Германии на международные площадки.

«Нет никаких юридических оснований, чтобы Германия могла нам отказать. Здесь нужно действовать последовательно, разделив все действия на этапы», — заявил Качиньский в интервью изданию «Сети правды».

Он также напомнил, что глава Польши Анджей Дуда уже поднимал этот вопрос в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Качинский заявил, что Польша понесла не только человеческие потери в ходе Второй мировой войны, но и огромные материальные потери. В частности, парламентарий говорит о поездах с награбленными произведениями искусства, а также вещах менее ценных, которые являлись частью имущества поляков.

Качиньский добавил, что «эти люди воровали, грабили, убивали». Все это требует возмещения. Польша не готова согласиться на то, чтобы все зло Второй мировой войны свелось к Холокосту, резюмировал депутат.