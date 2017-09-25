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Германия не сможет отказать Польше в выплате репараций — Качиньский
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    Германия не сможет отказать Польше в выплате репараций — Качиньский

    13:34  25 Сентября 2017
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    Германия не сможет отказать Польше в выплате репараций — Качиньский

    Варшава, 25 сентября. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша вынесет вопрос получения военных репараций с Германии на международные площадки.

    «Нет никаких юридических оснований, чтобы Германия могла нам отказать. Здесь нужно действовать последовательно, разделив все действия на этапы», — заявил Качиньский в интервью изданию «Сети правды».

    Он также напомнил, что глава Польши Анджей Дуда уже поднимал этот вопрос в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Германия не сможет отказать Польше в выплате репараций — Качиньский

    Качинский заявил, что Польша понесла не только человеческие потери в ходе Второй мировой войны, но и огромные материальные потери. В частности, парламентарий говорит о поездах с награбленными произведениями искусства, а также вещах менее ценных, которые являлись частью имущества поляков.

    Качиньский добавил, что «эти люди воровали, грабили, убивали». Все это требует возмещения. Польша не готова согласиться на то, чтобы все зло Второй мировой войны свелось к Холокосту, резюмировал депутат.

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    Автор: Дима Оленин
    #польша #качиньский
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