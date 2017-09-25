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Новости Сирии
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Сирия не признает результаты референдума о независимости Курдистана — глава МИД
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    Сирия не признает результаты референдума о независимости Курдистана — глава МИД

    12:10  25 Сентября 2017
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    Сирия не признает результаты референдума о независимости Курдистана — глава МИД

    Дамаск, 25 сентября. Дамаск не станет признавать результаты проходящего сегодня референдума о независимости Иракского Курдистана. Как заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем, Сирия признает только единый Ирак в его существующих границах.

    «Мы в Сирии признаем только единый Ирак и не признаем никакую процедуру, которая приведет к его дроблению, — передает слова Муаллема государственное сирийское новостное агентство SANA. — Мы отказываем в проведении данного шага и не признаем его, и вчера я сообщил о нашей позиции главе МИД Ирака».

    Сирия не признает результаты референдума о независимости Курдистана — глава МИД

    Напомним, сегодня в Курдистане, несмотря на международное давление, начался референдум о независимости. Многие политики в разных странах опасаются, что этот шаг способен резко обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил референдум в Курдистане незаконным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее, что курды «горько пожалеют», если решат провести референдум.

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    Автор: Валентин Меликов
    #муаллем
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