Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Общество
Володин анонсировал законодательное урегулирование отношений человека и робота
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Володин анонсировал законодательное урегулирование отношений человека и робота

    12:07  25 Сентября 2017
    49

    Володин анонсировал законодательное урегулирование отношений человека и робота

    Москва, 25 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вопросы развития искусственного интеллекта в России приоритетными для депутатов. Он также заявил, что парламент в ближайшее время может заняться вопросами регулирования отношений человека и робота.

    «Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, — это вопросы нашего приоритета. Здесь мы не обойдемся без партнерства с крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке», — сказал он на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.

    Володин анонсировал законодательное урегулирование отношений человека и робота

    Володин добавил, что депутатам необходимо обсудить тему искусственного интеллекта и блокчейна с экспертами, а также ознакомиться с международным опытом и работающими мировыми практиками. По его словам, отношения человека и робота — это вопросы, «которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать». 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100327

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29279

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42474

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22171

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8585
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        558
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        275
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        12845
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11668