Володин анонсировал законодательное урегулирование отношений человека и робота

В Избранное

Москва, 25 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вопросы развития искусственного интеллекта в России приоритетными для депутатов. Он также заявил, что парламент в ближайшее время может заняться вопросами регулирования отношений человека и робота.

«Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, — это вопросы нашего приоритета. Здесь мы не обойдемся без партнерства с крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке», — сказал он на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.

Володин добавил, что депутатам необходимо обсудить тему искусственного интеллекта и блокчейна с экспертами, а также ознакомиться с международным опытом и работающими мировыми практиками. По его словам, отношения человека и робота — это вопросы, «которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать».