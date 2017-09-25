«Алмаз-Антей» объяснил увольнение гендиректора «дочки», выпускающей ракеты для систем ПВО
Москва, 25 сентября. Совет директоров АО «ММЗ «Авангард» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ахмета Мухаметова, сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», в который входит «Авангард».
Совет директоров «Авангарда» уволил Мухаметова из-за ненадлежащего исполнения обязанностей гендиректора. По их мнению, он превышал свои должностные полномочия, а также не выполнял решения совета, что приводило к причинению репутационного вреда компании и включению ее в реестр недобросовестных поставщиков.
«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации советом директоров общества принято решение досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «ММЗ «Авангард» Мухаметова Ахмета Абдул- Хаковича», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.