«Алмаз-Антей» объяснил увольнение гендиректора «дочки», выпускающей ракеты для систем ПВО

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Москва, 25 сентября. Совет директоров АО «ММЗ «Авангард» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ахмета Мухаметова, сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», в который входит «Авангард».

Совет директоров «Авангарда» уволил Мухаметова из-за ненадлежащего исполнения обязанностей гендиректора. По их мнению, он превышал свои должностные полномочия, а также не выполнял решения совета, что приводило к причинению репутационного вреда компании и включению ее в реестр недобросовестных поставщиков.