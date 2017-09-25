Погибший в Сирии российский генерал Асапов представлен к высокой госнаграде

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Уссурийск, 25 сентября. Погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова посмертно представили к государственной награде, сообщает пресс-служба парламента Приморского края.

Напомним, что с 2016 года Асапов возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа. Генерал-лейтенант находился на командном пункте сирийских войск, которые вели бои в районе Дейр эз-Зора. Во время минометного обстрела боевиков Асапов получил смертельное ранение.

«Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир», — говорится в сообщении краевого парламентария.

Депутаты выразили соболезнования родственникам и друзьям погибшего Валерия Асапова. По словам сослуживцев, генерал-лейтенант был человек смелый, надежный, мужественный и принципиальный. Его смерть стала большой утратой для ВС РФ, отмечается в сообщении администрации Уссурийска.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский также выразил соболезнования в связи с трагической утратой.