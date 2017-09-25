Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Весь мир
Им это не поможет: в Совфеде раскритиковали американское пособие по войне с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Им это не поможет: в Совфеде раскритиковали американское пособие по войне с Россией

    12:49  25 Сентября 2017
    50

    Им это не поможет: в Совфеде отреагировали на пособие США по войне с Россией

    Опубликованный в Соединенных Штатах «Русский справочник боевых действий нового поколения» не имеет никакого отношения к государственной политике Вашингтона. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Информационная база

    По информации Пентагона, связанные с оборонительным ведомством колледжи, исследовательские и аналитические центры и иные институты часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся информационную базу. «Справочник, о котором идет речь, — одна из таких работ», — добавили в Пентагоне, обратив внимание, что в материале прямо указывается на это.

    Отметим, что в пособии действительно написано, что его содержание не является доктриной Соединенных Штатов. Оно не призвано заменить собой действующие руководства и установленные стандарты.

    Им это не поможет: в Совфеде отреагировали на пособие США по войне с Россией

    24 сентября издание The National Interest написало, что командование армии Соединенных Штатов выпустило справочник о том, что как противостоять стратегии «российской гибридной войны». Документ состоит из 62 страниц, он содержит фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны.

    Важный вопрос

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил, что американцы уделяют много внимания вопросу противостояния России. Они подготовили достаточно пособий, сняли фильмы, создали специальные подразделения, они готовят летчиков, пехотинцев, спецназ. Однако, по мнению сенатора, если США действительно хотят понять ментальность россиян, научиться «воевать с ними», следует обратить внимание на книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

    «Те пособия, которые я читал, вызывают у меня некоторое недоумение. Они абсолютно необъективны по военно-техническому состоянию российской армии. Сирия сегодня показала совершенно другое лицо российской армии. Поверьте мне, наш спецназ значительно превосходит в техническом вооружении американские спецподразделения. А они ведь очень круто вооружены. Мы активно внедряем в войска новейшие виды снаряжения», — добавил Франц Клинцевич.

    Им это не поможет: в Совфеде отреагировали на пособие США по войне с Россией

    По мнению сенатора, американцы не учитывают морально-психологическую подготовку. «И если быть объективным, я бы им посоветовал почитать Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Тогда бы они смогли понять, что собой представляют русские и славяне в целом, какова их суть и как с ними воевать. Солженицын описывает в книге и войну с немцами, и различные критические ситуации. Там много материала. Та методичка, которую они написали, им не поможет в реальной практике. Она не отражает объективную действительность», — заключил Франц Клинцевич.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #клинцевич #армия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100327

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29279

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42474

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22171

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8585
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        558
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        275
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        12845
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11668