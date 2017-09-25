Им это не поможет: в Совфеде раскритиковали американское пособие по войне с Россией

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Опубликованный в Соединенных Штатах «Русский справочник боевых действий нового поколения» не имеет никакого отношения к государственной политике Вашингтона. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Информационная база

По информации Пентагона, связанные с оборонительным ведомством колледжи, исследовательские и аналитические центры и иные институты часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся информационную базу. «Справочник, о котором идет речь, — одна из таких работ», — добавили в Пентагоне, обратив внимание, что в материале прямо указывается на это.

Отметим, что в пособии действительно написано, что его содержание не является доктриной Соединенных Штатов. Оно не призвано заменить собой действующие руководства и установленные стандарты.

24 сентября издание The National Interest написало, что командование армии Соединенных Штатов выпустило справочник о том, что как противостоять стратегии «российской гибридной войны». Документ состоит из 62 страниц, он содержит фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны.

Важный вопрос

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил, что американцы уделяют много внимания вопросу противостояния России. Они подготовили достаточно пособий, сняли фильмы, создали специальные подразделения, они готовят летчиков, пехотинцев, спецназ. Однако, по мнению сенатора, если США действительно хотят понять ментальность россиян, научиться «воевать с ними», следует обратить внимание на книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

«Те пособия, которые я читал, вызывают у меня некоторое недоумение. Они абсолютно необъективны по военно-техническому состоянию российской армии. Сирия сегодня показала совершенно другое лицо российской армии. Поверьте мне, наш спецназ значительно превосходит в техническом вооружении американские спецподразделения. А они ведь очень круто вооружены. Мы активно внедряем в войска новейшие виды снаряжения», — добавил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, американцы не учитывают морально-психологическую подготовку. «И если быть объективным, я бы им посоветовал почитать Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Тогда бы они смогли понять, что собой представляют русские и славяне в целом, какова их суть и как с ними воевать. Солженицын описывает в книге и войну с немцами, и различные критические ситуации. Там много материала. Та методичка, которую они написали, им не поможет в реальной практике. Она не отражает объективную действительность», — заключил Франц Клинцевич.