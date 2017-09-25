Сирия: российские военные провели две гуманитарные акции в провинции Алеппо

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Алеппо, 25 сентября. Министерство обороны России провело за сутки две гуманитарные акции в населенных пунктах Ахрас и Кафер-Насех.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике доставили в населенные пункты Кафер-Насех и Ахрас провинции Алеппо партию школьных принадлежностей для местных детей. Отмечается, что за время пребывания в Сирии российскими военными проведено уже 1622 гуманитарных акций. За сутки медицинскую помощь получили 45 сирийцев.

Продолжаются переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения огня. На данный момент количество группировок, подписавших соглашение о перемирии, составляет 234.