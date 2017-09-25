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Россия
Сирия: российские военные провели две гуманитарные акции в провинции Алеппо
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    Сирия: российские военные провели две гуманитарные акции в провинции Алеппо

    11:51  25 Сентября 2017
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    Сирия: российские военные провели две гуманитарные акции в провинции Алеппо

    Алеппо, 25 сентября. Министерство обороны России провело за сутки две гуманитарные акции в населенных пунктах Ахрас и Кафер-Насех.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике доставили в населенные пункты Кафер-Насех и Ахрас провинции Алеппо партию школьных принадлежностей для местных детей. Отмечается, что за время пребывания в Сирии российскими военными проведено уже 1622 гуманитарных акций. За сутки медицинскую помощь получили 45 сирийцев.

    Продолжаются переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения огня. На данный момент количество группировок, подписавших соглашение о перемирии, составляет 234.

    Сирия: российские военные провели две гуманитарные акции в провинции Алеппо

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #перемирие
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