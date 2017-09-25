Станция разрушится: эксперт рассказал, почему Россия не будет отделять свой сегмент от МКС

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Российская Федерация не будет отсоединять свой сегмент от Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров на полях Международного астронавтического конгресса в Австралии. В противном случае, МКС полностью прекратила бы свое существование, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

«У нас нет планов отделять российский сегмент от МКС и хотим продолжить наше сотрудничество с партнерами», — сказал глава корпорации.

Слова Комарова поддержал и директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Он отметил, что российская компания намерена продолжать совместную эксплуатацию орбитальной станции в рамках предусмотренных проектом сроков.

«Мы планируем продолжать совместную работу также и на низкой околоземной орбите. Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию велись на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда, конечно, какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач ни с нашей, ни с американской стороны о сокращении сотрудничества», — заявил космонавт.

Российский астроном Николай Лагин считает такой подход единственно верным, потому что в противном случае Международная космическая станция полностью бы прекратила свое существование.

«У России с NASA и Европейским космическим агентством есть договоренности по эксплуатации, к тому же не стоит забывать, что в основе МКС находится функционально-грузовой блок «Заря», который можно назвать сердцем всей станции. Он обеспечивает все сооружение кислородом и электроэнергией и в случае его отделения пришлось бы на орбите перебирать всю станцию», — поясняет ситуацию эксперт.

По мнению собеседника ФАН, Российской Федерации не выгодно завершать эксплуатацию своих блоков МКС, так как она обеспечивает доход от коммерческих пусков и позволяет взаимодействовать с другими государствами.

«Необходимо помнить, что исследование и развитие пилотируемой космонавтики очень затратное с финансовой точки зрения предприятие, поэтому поодиночке странам будет сложно заниматься освоением космического пространства. Будущее пилотируемых полетов и создание станций на орбите удаленных планет — за кооперацией нескольких держав. Поэтому нам необходимо продолжать работу с американцами, японцами и европейцами по проекту МКС», — заключил Лагин.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Москва и Абу-Даби ведут переговоры о возможном совместном сотрудничестве в космосе. По его словам, 25 сентября подписано соглашение о проработке деталей в этом направлении. 68-й Международный конгресс аэронавтики проходит в Аделаиде, Австралия.