Станция разрушится: эксперт рассказал, почему Россия не будет отделять свой сегмент от МКС
Российская Федерация не будет отсоединять свой сегмент от Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров на полях Международного астронавтического конгресса в Австралии. В противном случае, МКС полностью прекратила бы свое существование, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.
«У нас нет планов отделять российский сегмент от МКС и хотим продолжить наше сотрудничество с партнерами», — сказал глава корпорации.
Слова Комарова поддержал и директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Он отметил, что российская компания намерена продолжать совместную эксплуатацию орбитальной станции в рамках предусмотренных проектом сроков.
«Мы планируем продолжать совместную работу также и на низкой околоземной орбите. Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию велись на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда, конечно, какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач ни с нашей, ни с американской стороны о сокращении сотрудничества», — заявил космонавт.
Российский астроном Николай Лагин считает такой подход единственно верным, потому что в противном случае Международная космическая станция полностью бы прекратила свое существование.
«У России с NASA и Европейским космическим агентством есть договоренности по эксплуатации, к тому же не стоит забывать, что в основе МКС находится функционально-грузовой блок «Заря», который можно назвать сердцем всей станции. Он обеспечивает все сооружение кислородом и электроэнергией и в случае его отделения пришлось бы на орбите перебирать всю станцию», — поясняет ситуацию эксперт.
По мнению собеседника ФАН, Российской Федерации не выгодно завершать эксплуатацию своих блоков МКС, так как она обеспечивает доход от коммерческих пусков и позволяет взаимодействовать с другими государствами.
«Необходимо помнить, что исследование и развитие пилотируемой космонавтики очень затратное с финансовой точки зрения предприятие, поэтому поодиночке странам будет сложно заниматься освоением космического пространства. Будущее пилотируемых полетов и создание станций на орбите удаленных планет — за кооперацией нескольких держав. Поэтому нам необходимо продолжать работу с американцами, японцами и европейцами по проекту МКС», — заключил Лагин.
Ранее «Газета.ru» сообщала, что Москва и Абу-Даби ведут переговоры о возможном совместном сотрудничестве в космосе. По его словам, 25 сентября подписано соглашение о проработке деталей в этом направлении. 68-й Международный конгресс аэронавтики проходит в Аделаиде, Австралия.