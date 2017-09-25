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Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Россия
Эксперт объяснил, как план Путина поможет регионам выйти из экономического тупика
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    Эксперт объяснил, как план Путина поможет регионам выйти из экономического тупика

    13:18  25 Сентября 2017
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    Необремененные: как Владимир Путин будет спасать региональные бюджеты от закредитованности

    Президент России Владимир Путин анонсировал экономическую реформу, которая будет направлена на помощь субъектам с большой задолженностью перед федеральным бюджетом. Бюджетные кредиты регионов будут реструктуризированы. Таким образом, субъекты получат значительно большее пространство для экономических маневров.

    «С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную на семь лет. Причем в первые два года действия программы — максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего 5% долга ежегодно. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан», — сказал национальный лидер.

    Необремененные: как Владимир Путин будет спасать региональные бюджеты от закредитованности

    Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что более 50 регионов на сегодняшний день работают в условиях дефицитного бюджета. Несмотря на то, что в последнее время имеет место снижение задолженности бюджетов перед Минфином и коммерческими банками, ситуация довольно напряженная.

    «Долг регионов превышает 2 триллиона рублей. Естественно, что это бремя, которое ложится на бюджеты всех уровней, и не позволяет областям реализовывать все бюджетные полномочия, в том числе в рамках майских указов. В прошлом году субъектам были предоставлены кредиты по низкой ставке, чтобы они производили замещение коммерческого долга бюджетными кредитами. Это решение повлекло за собой позитивные изменения. В 2017 году бюджет носит компромиссный характер, и меры поддержки регионов не были предусмотрены. Минфину довольно обременительно выдавать бюджетные кредиты под низкий процент на замещение коммерческих кредитов. И, чтобы снизить долговое бремя, может быть реализовано предложение президента», — объясняет экономист.

    Масленников отметил, что задолженность перед федеральным бюджетом может быть списана, однако ситуация с коммерческими заимствованиями более сложная.

    Необремененные: как Владимир Путин будет спасать региональные бюджеты от закредитованности

    Владимир Путин в свою очередь отметил, что в восьми субъектах дефицит бюджета превышает собственные доходы. По мнению главы государства, в этих регионах близка к критической. Несмотря на это, Путин призвал не допускать увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

    «Известия» сообщают, что Владимир Путин поручил  модернизировать общественный транспорт. Он отметил, что в регионах отсутствует комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры, и призвал повысить эффективность работы транспортных компаний.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #бюджет #долг
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