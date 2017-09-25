Путин оценил первый после «буханки» микроавтобус УАЗа

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Ульяновск, 25 сентября. Президент РФ Владимир Путин оценил экспериментальные пассажирские модели Ульяновского автозавода, созданные на базе нового коммерческого автомобиля УАЗ «Профи».

Новый школьный автобус и автомобиль скорой медицинской помощи главе государства представил глава совета директоров ОАО «УАЗ», генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим Швецов.

Он уточнил, что новый автобус для перевозки школьников создан на новой платформе УАЗ «Профи». Микроавтовтобус 4Х4 на 14 пассажиров сменит легендарную «буханку» и соответствует всем требованиям, предъявляемым к перевозке детей.

Начало поставок данной модели планируется в 2018 году.

Новый автомобиль скорой помощи класса С (реанимобиль) предназначен для лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки пациентов и мониторинга их состояния на догоспитальном этапе.