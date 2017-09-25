Киев намерен доказать EASA безопасность полетов на востоке Украины

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Киев, 25 сентября. До конца недели украинские ведомства намерены представить Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) свои соображения по ограничению полетов над восточной частью Украины. Ранее стало известно, что агентство намеревается объявить опасной для полетов зону, в которую входят международные аэропорты в Харькове, Днепре и Запорожье.

В Киеве не согласны с предложением европейского агентства и не понимают, по какой причине в Государственную авиационную службу Украины был направлен бюллетень об ограничении полетов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По словам украинского министра, европейцы объяснили появление бюллетеня повышением требований к уровню безопасности полетов, однако министр инфраструктуры уверен, что «ухудшения ситуации не происходит».

«Мы договорились, что на этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны, считаем, что такой бюллетень не соответствует реальной обстановке», — объявил министр.

В ходе брифинга Омелян отметил, что в его министерстве уже подготовили свой ответ на европейский бюллетень и сейчас ожидают ответа других ведомств.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что украинский суд оштрафовал российскую авиакомпанию NordWind за полеты над территорией Крыма.