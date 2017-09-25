Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Украина
Киев намерен доказать EASA безопасность полетов на востоке Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев намерен доказать EASA безопасность полетов на востоке Украины

    11:53  25 Сентября 2017
    91

    Киев намерен доказать EASA безопасность полетов на востоке Украины

    Киев, 25 сентября. До конца недели украинские ведомства намерены представить Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) свои соображения по ограничению полетов над восточной частью Украины. Ранее стало известно, что агентство намеревается объявить опасной для полетов зону, в которую входят международные аэропорты в Харькове, Днепре и Запорожье.

    В Киеве не согласны с предложением европейского агентства и не понимают, по какой причине в Государственную авиационную службу Украины был направлен бюллетень об ограничении полетов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По словам украинского министра, европейцы объяснили появление бюллетеня повышением требований к уровню безопасности полетов, однако министр инфраструктуры уверен, что «ухудшения ситуации не происходит».

    Киев намерен доказать EASA безопасность полетов на востоке Украины

    «Мы договорились, что на этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны, считаем, что такой бюллетень не соответствует реальной обстановке», — объявил министр.

    В ходе брифинга Омелян отметил, что в его министерстве уже подготовили свой ответ на европейский бюллетень и сейчас ожидают ответа других ведомств.

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что украинский суд оштрафовал российскую авиакомпанию NordWind за полеты над территорией Крыма.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #омелян
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100327

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29279

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42474

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22171

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8585
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        558
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        275
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        12845
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11668