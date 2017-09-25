Минэкономразвития прогнозирует неизбежное повышение рейтингов России
Москва, 25 сентября. Повышение рейтингов России со стороны международных агентств неизбежно, заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.
Орешкин обратил внимание, что финансовые рынки давно оценивают кредитный рейтинг России гораздо лучше, чем рейтинговые агентства.
«Агентство Fitch буквально в пятницу повысило прогноз по российскому рейтингу, — привел пример Орешкин. — У них и так российский рейтинг находится в инвестиционной категории, они его не снижали даже в самый кризисный период времени».
«Учитывая те достижения, которые у нас есть в макроэкономической политике, восстановление экономического роста, повышение рейтингов просто неизбежно и они ищут момент, когда это можно будет сделать для их собственной репутации наименее болезненно», — заключил министр экономического развития страны.