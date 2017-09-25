Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Технологии
Ученые начнут выращивать на МКС органы для космонавтов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые начнут выращивать на МКС органы для космонавтов

    12:08  25 Сентября 2017
    42

    Ученые начнут выращивать на МКС органы для космонавтов

    Москва, 25 сентября. Российские биологи намерены запустить на Международной космической станции печать живых человеческих тканей при помощи нового магнитного 3D-биопринтера. 

    В РКК «Энергия» сообщили, что новый способ производства трехмерных тканевых конструкций планируется испытать в условиях невесомости, где имеется возможность проверить эффективность работы биопринтера с магнитной ловушкой. Отмечается, что полученные ткани, например, пойдут для лечения поврежденных органов космонавтов.

    По мнению специалистов, в условиях невесомости биопринтер способен более точно воспроизводить ход выращивания тканей, пишет «Московский комсомолец». 

    Напомним, ранее ученые рассказали, какие иллюзии испытывают космонавты на МКС.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #космос #мкс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100327

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29279

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42474

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22171

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8585
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        558
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        275
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        12845
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11668