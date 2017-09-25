Ученые начнут выращивать на МКС органы для космонавтов
Москва, 25 сентября. Российские биологи намерены запустить на Международной космической станции печать живых человеческих тканей при помощи нового магнитного 3D-биопринтера.
В РКК «Энергия» сообщили, что новый способ производства трехмерных тканевых конструкций планируется испытать в условиях невесомости, где имеется возможность проверить эффективность работы биопринтера с магнитной ловушкой. Отмечается, что полученные ткани, например, пойдут для лечения поврежденных органов космонавтов.
По мнению специалистов, в условиях невесомости биопринтер способен более точно воспроизводить ход выращивания тканей, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, ранее ученые рассказали, какие иллюзии испытывают космонавты на МКС.