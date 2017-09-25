Орешкин объяснил, почему Россия будет терять трудоспособное население

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Москва, 25 сентября. Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин сообщил о том, что страна в ближайшие пять-шесть лет будет терять почти по 800 тысяч трудоспособного населения.

По словам российского министра, каждый год Россия будет терять почти 800 тыс. трудоспособного населения из-за демографической ситуации.

Орешкин объяснил, что одной из причин сложившейся ситуации стал демографический провал в рождаемости в конце 1990-х годов.

«Поколение очень маленькое, поэтому динамика отрицательная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», — уточнил глава ведомства.

Напомним, ранее Орешкин рассказал о платежном балансе России, который, невзирая на резкое падение цен на нефть в последние годы, находится в нормальном состоянии.

Ранее глава российского государства Владимир Путин и Орешкин обсудили планы по страховым взносам индивидуальных предпринимателей.