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Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили перспективы мирного урегулирования в Сирии
Экономика
Орешкин объяснил, почему Россия будет терять трудоспособное население
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    Орешкин объяснил, почему Россия будет терять трудоспособное население

    12:36  25 Сентября 2017
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    Орешкин объяснил, почему Россия будет терять трудоспособное население

    Москва, 25 сентября. Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин сообщил о том, что страна в ближайшие пять-шесть лет будет терять почти по 800 тысяч трудоспособного населения. 

    По словам российского министра, каждый год Россия будет терять почти 800 тыс. трудоспособного населения из-за демографической ситуации. 

    Орешкин объяснил, что одной из причин сложившейся ситуации стал демографический провал в рождаемости в конце 1990-х годов.

    «Поколение очень маленькое, поэтому динамика отрицательная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», — уточнил глава ведомства.

    Орешкин объяснил, почему Россия будет терять трудоспособное население

    Напомним, ранее Орешкин рассказал о платежном балансе России, который, невзирая на резкое падение цен на нефть в последние годы, находится в нормальном состоянии. 

    Ранее глава российского государства Владимир Путин и Орешкин обсудили планы по страховым взносам индивидуальных предпринимателей.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #орешкин #экономика #демография
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