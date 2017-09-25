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Новости Сирии
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Общество
Поплавская обрушилась с критикой на Бузову из-за «наряда для борделя»
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    Поплавская обрушилась с критикой на Бузову из-за «наряда для борделя»

    12:13  25 Сентября 2017
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    Поплавская обрушилась с критикой на Бузову из-за «наряда для борделя»

    Москва, 25 сентября. Известную актрису Яну Поплавскую возмутил прозрачный наряд, который телеведущая Ольга Бузова выбрала для красной дорожки премии Russian Musicbox.

    «Дело даже не в том, что это дико и жалко выглядит, так как это платье для приема клиентов в борделе, а в том, что ее никто не останавливает и не вышвыривает с московских мероприятий», — написала она в Facebook.

    Как передает «Ридус», Бузова в тот вечер столкнулась не только с критикой своего наряда, но и с ситуацией, досадной для каждой женщины. В точно таком же наряде из черного гипюра на премию пришла светская львица Анна Грачевская.

     

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    Автор: Борис Любимов
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