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Весь мир
Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии
Весь мир
Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии
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    Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии

    11:28  25 Сентября 2017
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    Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии

    Москва, 25 сентября. Военное ведомство России сообщает о 13 случаях нарушение режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации.

    Специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о 13 случаях стрельбы в провинциях Латакия (1), Хомс (3), Дамаск (4) и Даръа (1). Турецкие мониторинговые группы за минувшие сутки зафиксировали два случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинции  Дамаск.

    Все инциденты носили характер беспорядочной стрельбы со стороны боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России). Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #латакия #мо рф
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