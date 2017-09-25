Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии

В Избранное

Москва, 25 сентября. Военное ведомство России сообщает о 13 случаях нарушение режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации.

Специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о 13 случаях стрельбы в провинциях Латакия (1), Хомс (3), Дамаск (4) и Даръа (1). Турецкие мониторинговые группы за минувшие сутки зафиксировали два случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

Все инциденты носили характер беспорядочной стрельбы со стороны боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России). Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.