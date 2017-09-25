Меланья Трамп встретилась с принцем Гарри и Джастином Трюдо

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Вашингтон, 25 сентября. Первая леди США Меланья Трамп впервые отправилась в самостоятельную поездку за рубеж в качестве первой леди. Жена Дональда Трампа возглавила американскую делегацию на «Играх непокоренных» в канадском городе Торонто.

В ходе мероприятия Меланья провела встречи с британским принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Игры непокоренных» — это международные соревнования для инвалидов из числа военнослужащих. Традиционно они проходят с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. В этом году на соревнования приехали 100 американцев.

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото с поездки Меланьи на своей странице в Twitter.

Very proud of our incredible First Lady (@FLOTUS.) She is a truly great representative for our country! pic.twitter.com/yFv0WIjgby — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

«Она действительно прекрасный представитель страны», — отметил политик.

Меланья также поделилась роликом о своей поездке в Канаду, сообщают «Дни.ру».